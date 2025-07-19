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МО: Силы ПВО за два часа перехватили 27 украинских дронов над территорией РФ

Больше всего украинских дронов было сбито над Брянской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы с помощью систем противовоздушной обороны за четыре часа смогли перехватить и ликвидировать 27 дронов Вооруженных сил Украины над различными регионами страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В период с 15:00 до 19:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВС России поразило 15 беспилотников над Брянской областью, шесть — над Калужской, а также четыре дрона над Московским регионом, из которых три направлялись в сторону столицы. Кроме того, два беспилотника были сбиты в Тульской области.

Ранее стало известно, российские войска на протяжении нескольких дней наносили интенсивные удары по железнодорожному пути, по которому ехал состав с военными грузами для ВСУ. Удары производились с помощью БПЛА.

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