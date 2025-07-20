Поставили блокпосты и заградотряды: ВСУ насильно сдерживает дезертиров на линии боевого соприкосновения

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что командование ВСУ «опоясало» Купянск Харьковской области блокпостами и заградотрядами. Сделано это для того, чтобы попытаться снизить случаи дезертирств киевских боевиков из населенного пункта. По словам эксперта, выйти из Купянска украинским военным просто невозможно.
«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», — рассказал он, ссылаясь при этом на собственные источники.
Марочко подчеркивает, что факты дезертирств среди ВСУ присутствуют не только в этом населенном пункте, но и на территории всей линии боевого соприкосновения.
Как KP.RU писал ранее, ВС РФ, развивая наступление на двуреченском направлении, ведут атаки против украинской группировки в районе Купянска в Харьковская области, нанося удары одновременно с пяти оперативных направлений.