Поставили блокпосты и заградотряды: ВСУ насильно сдерживает дезертиров на линии боевого соприкосновения

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», — рассказал он, ссылаясь при этом на собственные источники.