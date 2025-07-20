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Марочко назвал поселения ЛНР, где ВСУ несут наибольшие потери

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут большие потери у Петровского (украинское название — Грековка) и на западных окраинах Белогоровки Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, урон ВСУ наносят бойцы западной группировки войск.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — сказал он.

Марочко добавил, что силы РФ также наносят удары по дислоцированным в Новогригоровке (украинское название — Новоегоровка) подразделениям украинских войск, однако в этом населенном пункте «украинские боевики имеют некие тактические возможности» и несут не такие большие потери, как у Петровского и Белогоровки.