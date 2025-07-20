Марочко назвал поселения ЛНР, где ВСУ несут наибольшие потери

Марочко добавил, что силы РФ также наносят удары по дислоцированным в Новогригоровке (украинское название — Новоегоровка) подразделениям украинских войск, однако в этом населенном пункте «украинские боевики имеют некие тактические возможности» и несут не такие большие потери, как у Петровского и Белогоровки.