ВСУшники несут значительные потери у Петровского, а также на западных окраинах Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки», — отметил эксперт.
Марочко подчеркнул, что удары по киевским боевикам наносят бойцы западной группировки войск ВС РФ. Российские военнослужащие также оказывают весомый урон дислоцированным на территории Новогригоровки подразделениям ВСУ.
Как KP.RU писал ранее, командование ВСУ «опоясало» Купянск Харьковской области блокпостами и заградотрядами. Сделано это для того, чтобы попытаться снизить случаи дезертирств киевских боевиков из населенного пункта, рассказывает эксперт Андрей Марочко.