Марочко назвал самый успешный за неделю участок фронта в зоне спецоперации

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то, конечно, если мы говорим по-старому — это южнодонецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область. Именно этот стык — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — был самым успешным у наших войск в текущую неделю», — сказал он.
18 июля в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ за минувшую неделю в зоне специальной военной операции освободили 10 населенных пунктов. Группировка «Север» освободила Дегтярное в Харьковской области, «Юг» — Петровку в ДНР, «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, «Восток» — населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области.