Марочко назвал самый успешный за неделю участок фронта в зоне спецоперации

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то, конечно, если мы говорим по-старому — это южнодонецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область. Именно этот стык — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — был самым успешным у наших войск в текущую неделю», — сказал он.