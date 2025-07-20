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Марочко назвал самый успешный за неделю участок фронта в зоне спецоперации

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Участок фронта на пересечении Запорожской и Днепропетровской областей с Донецкой Народной Республикой на текущей неделе стал самым успешным у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то, конечно, если мы говорим по-старому — это южнодонецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область. Именно этот стык — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — был самым успешным у наших войск в текущую неделю», — сказал он.

18 июля в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ за минувшую неделю в зоне специальной военной операции освободили 10 населенных пунктов. Группировка «Север» освободила Дегтярное в Харьковской области, «Юг» — Петровку в ДНР, «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, «Восток» — населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области.