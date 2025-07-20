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Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед», — сказал Балицкий.

В частности, по его словам, после зачистке от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта.

«Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области», — подчеркнул губернатор.

Минобороны сообщило об освобождении Малиновки бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в минувший понедельник. Кроме того, 17 июля стало известно об освобождении подразделениями группировки «Днепр» еще одного запорожского села — Каменское.