Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области

«Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед», — сказал Балицкий.
В частности, по его словам, после зачистке от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта.
«Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области», — подчеркнул губернатор.
Минобороны сообщило об освобождении Малиновки бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в минувший понедельник. Кроме того, 17 июля стало известно об освобождении подразделениями группировки «Днепр» еще одного запорожского села — Каменское.