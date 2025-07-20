Военкор Котенок: российские войска освободили село Яблоновку в ДНР

По информации военкора, на этом участке фронта для украинских формирований сложилась критическая ситуация. Котенок уточнил, что после прорыва российских сил к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища у ВСУ останется только один логистический маршрут, проложенный со стороны Плещеевки. При этом и этот путь уже находится под огневым контролем вооружённых сил РФ.