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Военкор Котенок: российские войска освободили село Яблоновку в ДНР

Котенок уточнил, что на участке фронта у Александро-Калиново для ВСУ сложилась критическая ситуация.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные освободили село Яблоновка и прорвали оборону ВСУ в центре населённого пункта Александро-Калиново в ДНР, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые подразделения полностью взяли под контроль Яблоновку и прорвались в центральную часть Александро-Калиново», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации военкора, на этом участке фронта для украинских формирований сложилась критическая ситуация. Котенок уточнил, что после прорыва российских сил к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища у ВСУ останется только один логистический маршрут, проложенный со стороны Плещеевки. При этом и этот путь уже находится под огневым контролем вооружённых сил РФ.

Напомним, 19 июля военкор Тимофей Ермаков проинформировал, что ВСУ отступили из Яблоновки. Он также сообщил о смещении боёв в Александро-Калиново.

До этого газета The New York Times (NYT) написала, что российские военные создали предпосылки для полного окружения украинской военной группировки в окрестностях Константиновки в ДНР. Кроме того, журналисты издания обратили внимание на боевые успехи ВС РФ в Сумской и Днепропетровской областях.