Российские военные освободили село Яблоновка и прорвали оборону ВСУ в центре населённого пункта Александро-Калиново в ДНР, сообщил военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые подразделения полностью взяли под контроль Яблоновку и прорвались в центральную часть Александро-Калиново», — написал он в своём Telegram-канале.
По информации военкора, на этом участке фронта для украинских формирований сложилась критическая ситуация. Котенок уточнил, что после прорыва российских сил к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища у ВСУ останется только один логистический маршрут, проложенный со стороны Плещеевки. При этом и этот путь уже находится под огневым контролем вооружённых сил РФ.
Напомним, 19 июля военкор Тимофей Ермаков проинформировал, что ВСУ отступили из Яблоновки. Он также сообщил о смещении боёв в Александро-Калиново.
До этого газета The New York Times (NYT) написала, что российские военные создали предпосылки для полного окружения украинской военной группировки в окрестностях Константиновки в ДНР. Кроме того, журналисты издания обратили внимание на боевые успехи ВС РФ в Сумской и Днепропетровской областях.