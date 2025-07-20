Марочко рассказал об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

Со словам Марочко, полковник ВСУ Оборин служил в Советской армии и воевал в Афганистане, после распада СССР служил в ВСУ и, спустя какое-то время, ушел на пенсию. Занимал должность председателя Союза ветеранов Афганистана в Одессе, а с началом спецоперации «вступил в формирования киевского режима».