При попытке ликвидировать на Як-52 российский беспилотник «Герань» в небе над Одессой уничтожен полковник ВСУ Константин Оборин. Об этом РИА Новостям рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«В ночь на 19 июля в небе под Одессой погиб полковник Константин Оборин. Он пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Задачей было сбивать российские Герани», — цитирует его слова агентство.
Как уточняет спикер, Як-52 не оборудован штатным вооружением. Известно, что стрельба по «Гераням» производится вторым пилотом из личного оружия. На данный момент о судьбе второго пилота ничего не известно.
Со словам Марочко, полковник ВСУ Оборин служил в Советской армии и воевал в Афганистане, после распада СССР служил в ВСУ и, спустя какое-то время, ушел на пенсию. Занимал должность председателя Союза ветеранов Афганистана в Одессе, а с началом спецоперации «вступил в формирования киевского режима».
Как KP.RU писал ранее, командование ВСУ «опоясало» Купянск Харьковской области блокпостами и заградотрядами. Сделано это, по словам Андрея Марочко, для того, чтобы попытаться снизить случаи дезертирств киевских боевиков из населенного пункта.