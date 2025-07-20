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Марочко сообщил о «ловушке» ВСУ для собственных солдат в Купянске

Марочко уточнил, что покинуть Купянск почти невозможно, поскольку повсюду установлены шлагбаумы.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины «опоясали» город Купянск в Харьковской области блокпостами и заградительными отрядами в надежде снизить случаи дезертирства в рядах украинских формирований, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно», — пояснил он в своём Telegram-канале.

Марочко уточнил, что покинуть город почти неосуществимо, поскольку повсюду установлены шлагбаумы.

Напомним, 18 июля военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с aif.ru выразил мнение, что ВСУ окажутся в окружении в Купянске, если не отступят из населённого пункта на другие позиции.