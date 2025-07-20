В Китае разработали тактику защиты от противобункерных бомб GBU-57 MOP США

Китайские учёные обнаружили уязвимость в конструкции американской корректируемой противобункерной авиационной бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP). Они разработали тактику защиты от этих снарядов. Об этом сообщил портал Interesting Engineering.
Согласно исследованию, которое возглавил учёный Цуй Синъи из Северо-западного института механики и электротехники Китайской Народной Республики, наиболее уязвимой частью бомбы является её бортовая часть.
«Носовая часть GBU-57 способна выдержать прямые лобовые попадания, но боковые части уязвимы и могут быть разрушены всего несколькими зенитными снарядами», — говорится в статье.
Для успешного поражения бомбы необходимо нанести удар под углом 68 градусов. Это позволит снаряду пробить корпус. Также важно помнить, что снаряды должны быть нацелены на определённую точку на траектории полёта GBU-57.
Выявленная тактика противодействия этой американской бомбе, которая широко используется США в операциях на Ближнем Востоке, включая недавние удары ВВС США по ядерной инфраструктуре Ирана, получила название «снайперское управление огнём».
Несмотря на преимущества, у этой стратегии есть и недостатки. Противник может атаковать пункты потенциальной обороны до того, как нанесёт удар GBU-57 по своей цели. Кроме того, эти снаряды непредсказуемы в полёте, что ограничивает возможности для удара по ним.