В Китае разработали тактику защиты от противобункерных бомб GBU-57 MOP США

Несмотря на преимущества, у этой стратегии есть и недостатки. Противник может атаковать пункты потенциальной обороны до того, как нанесёт удар GBU-57 по своей цели. Кроме того, эти снаряды непредсказуемы в полёте, что ограничивает возможности для удара по ним.