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Над субъектами РФ за ночь сбили 93 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над регионами России, из них 19 — над Московским регионом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля т. г. до 07:00 мск 20 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Тульской области, по 5 БПЛА — над территориями Орловской и Нижегородской областей, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Курской области и по 1 БПЛА — над территориями Белгородской и Рязанской областей», — сообщили в военном ведомстве.

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