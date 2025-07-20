Силы ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника ВСУ над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 20 июля, уничтожили 93 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области. Там ликвидировали 38 дронов. Более десяти ликвидировали в Московской и Калужской областях, 19 и 11 дронов соответственно.
Кроме того, восемь беспилотников сбили над Тульской областью, по пять — над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Рязанской и Белгородской областями.