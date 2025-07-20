«Не стреляйте»: военный ВСУ обратился к сослуживцам с призывом

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский призвал сослуживцев сдаваться в плен и не стрелять в российских солдат.
«Сдавайтесь в плен или бунтуйте как-то, не делайте это по одному… Русские жертвуют собой ради пленных украинцев, так что не стреляйте, не обстреливайте», — сказал пленный в беседе с РИА Новости.
Климишевский отметил, что украинских военных запугали рассказами, что русские не берут в плен, а просто расстреливают. В результате не все солдаты ВСУ решаются сдаться.
«Ребята, я вот жив-здоров, на мне курточка, за щеками батончики шоколадные. Все классно, все круто», — добавил он.
Ранее сдавшийся в плен боец ВСУ Андрей Безручков обратился к своим сослуживцам с аналогичным призывом. Он заявил украинским военным, что сдаваться — единственный способ сохранить свою жизнь.