Николая Баскова объявили в розыск на Украине: подробнее

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России певца Николая Баскова. Информация об этом появилась в базе данных украинских спецслужб.
Согласно данным СБУ, народный артист находится в розыске с 3 марта с 2022 года. Баскова обвиняют в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Кроме того, начиная с 2017 года, певец числится в базе данных экстремистского сайта «Миротворец».
Баскову выдвинули обвинения по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса Украины о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Заочно ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, 25 февраля 2022 года Басков одним из первых поддержал начало специальной военной операции на Украине. Он опубликовал в соцсетях пост, где назвал СВО «концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».
Басков не раз бывал в госпиталях, где проведывал раненых российских бойцов. В 2022 году он пожертвовал 1 млн рублей на помощь семьям участников спецоперации, а в 2023 году артист пообещал выплачивать по 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом только в 2024 году глава киевского режима Украины Владимир Зеленский лишил Баскова статуса народного артиста страны.
Стоит отметить, что силовые органы Украины часто объявляют российских артистов, журналистов, чиновников и политиков в розыск. Ранее СБУ объявили в розыск главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения РФ Сергея Кравцова, которых, также как и Баскова, обвинили в якобы покушении на территориальную целостность и неприкосновенность этой страны.
Кроме того, украинские спецслужбы разыскивают первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Из деятелей культуры, находящихся в списке СБУ, можно отметить гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, народного артиста РФ Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. Они также внесены в базу экстремистского сайта «Миротворец».