Николая Баскова объявили в розыск на Украине: подробнее

Басков не раз бывал в госпиталях, где проведывал раненых российских бойцов. В 2022 году он пожертвовал 1 млн рублей на помощь семьям участников спецоперации, а в 2023 году артист пообещал выплачивать по 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).