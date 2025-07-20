РЖД рассказали о состоянии пострадавшей дежурной станции Лихая

По последним данным, состояние пострадавшей сотрудницы ж/д станции Лихая в Ростовской области стабильное, угрозы для жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Напомним, дежурная получила ранения во время исполнения служебных обязанностей ночью 19 июля, когда донской регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Фрагменты одного из сбитых дронов упали вблизи станции. В этот момент дежурная оказалась в зоне поражения.
После происшествия женщину оперативно доставили в больницу Каменска-Шахтинского, где ей оказали первую помощь. Позже её перевезли в клинику «РЖД-Медицина» в донской столицы. Медики продолжают наблюдение за её здоровьем. В компании подчеркнули, что ситуация находится на контроле, сотруднице оказывают всю необходимую поддержку.
Ранее стало известно, что в Ростовской области после атаки БПЛА задерживаются пассажирские поезда.