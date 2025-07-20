Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД рассказали о состоянии пострадавшей дежурной станции Лихая

Женщину перевели из каменской больницы в ростовскую.

Источник: Аргументы и факты

По последним данным, состояние пострадавшей сотрудницы ж/д станции Лихая в Ростовской области стабильное, угрозы для жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Напомним, дежурная получила ранения во время исполнения служебных обязанностей ночью 19 июля, когда донской регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Фрагменты одного из сбитых дронов упали вблизи станции. В этот момент дежурная оказалась в зоне поражения.

После происшествия женщину оперативно доставили в больницу Каменска-Шахтинского, где ей оказали первую помощь. Позже её перевезли в клинику «РЖД-Медицина» в донской столицы. Медики продолжают наблюдение за её здоровьем. В компании подчеркнули, что ситуация находится на контроле, сотруднице оказывают всю необходимую поддержку.

Ранее стало известно, что в Ростовской области после атаки БПЛА задерживаются пассажирские поезда.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше