На Западе заподозрили Зеленского в тайном сговоре: как это связано с переговорами

Украина могла предложить России организовать новый раунд переговоров в Стамбуле по договоренности с Вашингтоном. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — отмечается в публикации.
По версии авторов статьи, на такие намерения Киева указывает недавний визит спецпосланника американского президента США Кита Келлога на Украину, и 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа.
Накануне Киев официально предложил Москве провести третий раунд прямых переговоров. Украина предполагает организацию встречи на ближайшей неделе. Кроме этого, Зеленский отметил, что ход переговорного процесса необходимо ускорить.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о застое в переговорном процессе, объяснив это непоследовательной позицией Киев, который либо избегает диалога, либо не способен определиться с готовностью к новым переговорам.