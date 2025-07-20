Боец из Новосибирской области успешно провёл штурм в зоне СВО

Младший сержант из Новосибирска в июне 2025 года возглавил успешный штурм укреплённого района в ДНР.
Службу в зоне СВО он начал в марте как командир мотострелкового взвода, а позже стал руководить штурмовой группой. Благодаря точной разведке и грамотному планированию, бойцы незаметно вышли к позициям противника.
Во время боя боец координировал действия подчинённых и отразил несколько контратак, несмотря на численное преимущество врага. В результате были ликвидированы до восьми боевиков и взят под контроль важный участок.
Ранее Сиб.фм писал, что президент Владимир Путин анонсировал начало процесса демобилизации с СВО.