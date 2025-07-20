Украинские военные жалуются на сильное давление со стороны российских сил и не могут остановить их продвижение, сообщает в своём материале газета New York Times.
«Украинские солдаты говорят, что российская армия использует две основные стратегии для продвижения на поле боя. Сначала они применяют беспилотники, снаряды и планирующие бомбы, чтобы сковать украинские войска, а затем атакуют их позиции с помощью отрядов. Эти атаки безжалостны и беспощадны», — пишет издание.
По информации газеты, украинские военные пытаются укрепить свою оборону с помощью опытных подразделений, но это не помогает. Автор сравнивает эту тактику с действиями пожарных, которые тушат очаги возгорания.
«Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины», — заключает NYT.
Ранее российские военные освободили село Яблоновка и прорвали оборону ВСУ в центре населённого пункта Александро-Калиново в ДНР.