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NYT: украинские военные пожаловались на серьезное давление со стороны ВС РФ

Атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные жалуются на сильное давление со стороны российских сил и не могут остановить их продвижение, сообщает в своём материале газета New York Times.

«Украинские солдаты говорят, что российская армия использует две основные стратегии для продвижения на поле боя. Сначала они применяют беспилотники, снаряды и планирующие бомбы, чтобы сковать украинские войска, а затем атакуют их позиции с помощью отрядов. Эти атаки безжалостны и беспощадны», — пишет издание.

По информации газеты, украинские военные пытаются укрепить свою оборону с помощью опытных подразделений, но это не помогает. Автор сравнивает эту тактику с действиями пожарных, которые тушат очаги возгорания.

«Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины», — заключает NYT.

Ранее российские военные освободили село Яблоновка и прорвали оборону ВСУ в центре населённого пункта Александро-Калиново в ДНР.