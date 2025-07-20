NYT: украинские военные пожаловались на серьезное давление со стороны ВС РФ

«Украинские солдаты говорят, что российская армия использует две основные стратегии для продвижения на поле боя. Сначала они применяют беспилотники, снаряды и планирующие бомбы, чтобы сковать украинские войска, а затем атакуют их позиции с помощью отрядов. Эти атаки безжалостны и беспощадны», — пишет издание.