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Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников в Нижегородской области

Специалисты осматривают места падения обломков.

Источник: Время

Атаку БПЛА отразили силы и средства ПВО и РЭБ ночью 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его информации, вражеские беспилотники были направлены на промышленную территорию.

Предварительно пострадавших нет.

«Специалисты осматривают места падения обломков», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что пять украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью ночью.

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