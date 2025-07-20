Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников в Нижегородской области

Атаку БПЛА отразили силы и средства ПВО и РЭБ ночью 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его информации, вражеские беспилотники были направлены на промышленную территорию.
Предварительно пострадавших нет.
«Специалисты осматривают места падения обломков», — уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что пять украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью ночью.
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