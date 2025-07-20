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Собянин: силы ПВО отразили атаку трёх БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО армии России отразили атаку трёх беспилотников, летевших на Москву.

Источник: РИА "Новости"

Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

Системы ПВО армии России утром сбили пять украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями.

Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над регионами России.

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