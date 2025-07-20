Угроза падения украинских дронов была снята утром 20 июля в Краснодарском крае

По данным, полученным из РСЧС, население региона было заблаговременно оповещено о возможной опасности.
Российские силы ПВО отразили воздушный удар, предпринятый украинскими вооруженными силами, в результате чего объявленная ранее угроза была снята.
Жители края получили уведомления следующего содержания: «Внимание! Центр оповещения Краснодарского края информирует об отмене режима “Беспилотная опасность” на всей территории региона».
Стоит отметить, что ранее во время действия угрозы силы ПВО России подавали атаку трех украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Черным морем.