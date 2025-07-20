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ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области

Сальдо сообщил об обстреле херсонского села Великие Копани со стороны ВСУ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинские войска повторно атаковали херсонское село Великие Копани, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее в субботу ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, ранены два человека.

«ВСУ снова обстреляли Великие Копани Алешкинского округа. Сильные повреждения получила грузовая фура, стоявшая рядом с рынком», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель остался жив — в момент удара он находился вне кабины.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.