ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинские войска повторно атаковали херсонское село Великие Копани, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в субботу ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, ранены два человека.
«ВСУ снова обстреляли Великие Копани Алешкинского округа. Сильные повреждения получила грузовая фура, стоявшая рядом с рынком», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, водитель остался жив — в момент удара он находился вне кабины.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.