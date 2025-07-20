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Системы ПВО сбили за сутки две управляемые авиабомбы и 364 БПЛА

Системы ПВО армии России сбили за сутки две управляемые авиабомбы и 364 беспилотника украинских войск.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также из сводки за 20 июля следует, что армия России освободила населённый пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике.

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