Системы ПВО сбили за сутки две управляемые авиабомбы и 364 БПЛА

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Также из сводки за 20 июля следует, что армия России освободила населённый пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике.
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