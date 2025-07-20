Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств, — говорится в сообщении.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.