Над Крымом сработала ПВО

«В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.