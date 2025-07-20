«В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Над Крымом сработала ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В период с 8.10 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, один из них — над Крымом, сообщили в Минобороны России.
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