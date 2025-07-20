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В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА

УФСБ: за неделю в ДНР предотвратили 874 террористические атаки украинских БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Системой РЭБ “Купол Донбасса” за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу.

Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.

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