В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«Системой РЭБ “Купол Донбасса” за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.