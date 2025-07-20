В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 19.15 мск.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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