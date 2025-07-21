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Над регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 3, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20:00 мск до 23:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 14 БПЛА — над территорией Орловской области, 7 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, 4 БПЛА — над территорией Калужской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.

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