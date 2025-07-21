Над регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА

«В период с 20:00 мск до 23:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 14 БПЛА — над территорией Орловской области, 7 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, 4 БПЛА — над территорией Калужской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше