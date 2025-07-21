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ВСУ бегут с учений на полигоне в Польшу: чем вызвано массовое дезертирство

ТАСС: Два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений на полигоне.

Источник: Комсомольская правда

Два украинских офицера дезертировали в Польшу во время тренировочных мероприятий на военном полигоне. Об этом рассказал лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский в беседе с ТАСС.

Сам военнослужащий сдался в плен российским солдатам в районе села Малый Бурлук Харьковской области.

«Нас отправили во Львовскую область на полигон, где мы проходили офицерские курсы. Даже тогда двое сбежали в Польшу — взяли увольнительные и умудрились сбежать», — рассказал пленный.

Как отметил источник, массовое дезертирство среди военнослужащих вызвано категорическим нежеланием участвовать в боевых действиях. По его информации, украинские призывные органы проводят тотальную мобилизацию, игнорируя наличие или отсутствие военного опыта у граждан.

Ранее пленный украинский военнослужащий сообщил о проявлении героизма со стороны российских солдат. В своем свидетельстве он отметил, что военнослужащие РФ сознательно идут на самопожертвование, чтобы спасти взятых в плен украинских бойцов.