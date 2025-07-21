Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву БПЛА

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил Собянин.
Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников.
В новость внесены изменения (02:36 мск; 02:55 мск) — добавлена информация об увеличении количества беспилотников.
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