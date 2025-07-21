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Уроженец Жигалово погиб на СВО

На СВО погиб уроженец посёлка Жигалово, проживавший в посёлке Усть-Ордынский, Евгений Лункин.

Источник: Reuters

На СВО погиб уроженец посёлка Жигалово, проживавший в посёлке Усть-Ордынский, Евгений Лункин. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. Ему было 37 лет.

Евгений Лункин родился в Жигалово, в Усть-Ордынский семья переехала, когда ему было семь лет. Окончил девять классов местной школы, работал на лесоделянах и пилорамах. В 2011 году у мужчины родилась дочь, позднее он воспитывал её один.

На СВО Евгений Лункин отправился в январе 2025 года по контракту. Был водителем-электриком инженерно-сапёрного отделения. Мужчина погиб 13 марта.