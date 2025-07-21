Уроженец Жигалово погиб на СВО

Евгений Лункин родился в Жигалово, в Усть-Ордынский семья переехала, когда ему было семь лет. Окончил девять классов местной школы, работал на лесоделянах и пилорамах. В 2011 году у мужчины родилась дочь, позднее он воспитывал её один.