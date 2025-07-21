Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Польши и её союзников были подняты в воздух в связи с якобы активностью России на Украине, сообщило оперативное командование родов Вооружённых сил республики.
«Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — сказано в сообщении.
В Польше утверждают, что такие меры приняты в целях «обеспечения безопасности» на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами». Польское командование также отметило, что продолжает «следить за ситуацией», оставляя свои силы и средства в полной боеготовности.
Напомним, в середине июня британские истребители, которые базируются на территории Польши, перехватили российский Ил-20, пролетавший над акваторией Балтийского моря. В Варшаве заявили, что самолёт якобы нарушил воздушное пространство страны.
Минобороны России не раз подчёркивало, что авиация РФ строго соблюдает международные правила и в рамках проведения полётов не допускает пересечения воздушных трасс и сближения с воздушными судами другого государства.