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Марочко: ВСУ в минувшую неделю терпели поражение по всем фронтам

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в минувшую неделю терпели поражение по всем фронтам, из-за чего наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: AP 2024

«Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР», — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что российские бойцы в минувшую неделю улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника.

В целом на рубежах ЛНР армия РФ наносила групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам и вела освободительные действия. Так, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.

В минувшую неделю ВСУ наносили удары по Сватово, Кременной, Рубежному и Лисичанску в ЛНР, некоторые города подвергались украинским атакам не один раз. Есть пострадавшие мирные жители и повреждения гражданской инфраструктуры.