Марочко: ВСУ в минувшую неделю терпели поражение по всем фронтам

«Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР», — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.