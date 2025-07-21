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Боевики Зеленского бегут с поля боя: пленный раскрыл схему дезертирства с помощью госпиталей

Пленный боевик ВСУ Скуридин рассказал о бегстве сослуживцев из госпиталя.

Источник: Комсомольская правда

Трое военнослужащих 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ дезертировали из госпиталя, куда были направлены на медицинское обследование. Об этом сообщил ТАСС рядовой Геннадий Скуридин, добровольно сдавшийся российским войскам в районе села Андреевка Сумской области.

По словам пленного, случаи побегов из воинских частей участились, однако беглецов обычно задерживали в течение суток. Пойманных дезертиров привлекали к хозяйственным работам — уборке территории и рытью укреплений, после чего без дополнительной подготовки отправляли на передовые позиции.

«С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя — мы тогда еще в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали», — уточнил он.

Прежде сообщалось, что в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Согласно анализу, основанному на данных Единого государственного реестра судебных решений Украины, с января по май 2025 года зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.