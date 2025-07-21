Киев в огне: Кличко рассказал о катастрофических последствиях ночных взрывов

Столица Украины столкнулась с масштабными пожарами после серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на понедельник 21 июля. Мэр Киева Виталий Кличко в экстренном сообщении в Telegram подтвердил возгорания сразу в двух районах города.
Инциденты произошли на фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги.
По его словам, на Соломенском районе огонь охватил складские помещения, в то время как в Дарницком районе пожар вспыхнул в нежилом здании. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности и направлены на ликвидацию последствий.
«Экстренные службы направляются на место», — уточнил мэр.
Прежде Вооруженные силы России провели масштабный удар по украинским предприятиям оборонного комплекса. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары наносились высокоточным оружием различных видов базирования, включая морские, наземные и воздушные носители, а также ударными беспилотниками.