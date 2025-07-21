В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за пожара после падения БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд», — говорится в публикации.
Составы проезжают станцию Каменоломни со сниженной скоростью.
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