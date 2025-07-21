MWM: Украина и Запад сомневаются в надежности ПВО Patriot

Один украинский чиновник отметил, что российские ракеты обладают высокой манёвренностью и могут избегать не только перехвата, но и обнаружения. Однако конкретные модели ракет не были названы, речь, вероятно, идёт о ракетах 9К720, которые запускаются с помощью комплекса «Искандер-М». Отмечается, что марта 2024 года эти ракеты успешно нейтрализуют системы Patriot.