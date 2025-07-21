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MWM: Украина и Запад сомневаются в надежности ПВО Patriot

Российские ракеты высокоманёвренные и их трудно обнаружить, в отличие от ракет ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Американские системы ПВО MIM-104 Patriot всё чаще не справляются с перехватом российских баллистических ракет. Это вызывает сомнения в целесообразности их дальнейшей передачи Украине в качестве помощи. Об этом рассказали украинские и западные источники в разговоре с Military Watch Magazine.

Один украинский чиновник отметил, что российские ракеты обладают высокой манёвренностью и могут избегать не только перехвата, но и обнаружения. Однако конкретные модели ракет не были названы, речь, вероятно, идёт о ракетах 9К720, которые запускаются с помощью комплекса «Искандер-М». Отмечается, что марта 2024 года эти ракеты успешно нейтрализуют системы Patriot.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ищет дополнительные способы передачи вооружения ВСУ. В частности, он призывает Германию передать ВСУ комплексы Patriot, поскольку у Соединённых Штатов их запасы ограничены, и они не хотят сокращать свои резервы.

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