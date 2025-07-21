Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» помогает российским военным эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения спецоперации, за секунды выявляя огневые позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что «Пенициллин» — это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трёх типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Комплекс, можно сказать, творит чудеса: за секунды анализирует эти данные и выдает координаты орудий противника — хоть минометов, хоть тяжелых гаубиц.
При этом сам «Пенициллин» остается недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Не могут подавить его и системы РЭБ.
Напомним, первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки с медицинским названием «Пенициллин» поступила в Вооруженные силы России еще до начала СВО. Конструкторы говорили, что комплекс эффективно работает «в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия».