От минометов до тяжелых гаубиц: что за чудеса творит КЗР «Пенициллин» в зоне спецоперации

Отмечается, что «Пенициллин» — это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трёх типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Комплекс, можно сказать, творит чудеса: за секунды анализирует эти данные и выдает координаты орудий противника — хоть минометов, хоть тяжелых гаубиц.