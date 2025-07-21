Аэропорт Пулково принял 22 рейса, перенаправленных из Москвы в связи с атакой БПЛА

«Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график», — сообщили в Пулково.
Перед вылетом пассажиров просят уточнять информацию — актуальные данные отображаются на табло. Также можно обратиться к представителям авиакомпании-перевозчика.
Этой ночью, как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, столицу атаковали вражеские беспилотники. Вплоть до 06:31 в канале появлялись публикации о сбитых БПЛА — всего известно о 14 дронах.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вечером 19 июля и в ночь на 20 июля аэропорт Пулково также принял 29 московских рейсов из-за атаки беспилотников на столицу.