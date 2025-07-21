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ТАСС: элитная бригада ВСУ понесла значительные потери в Сумской области

Часть подразделений 71-й егерской бригады ВСУ выведена на доукомплектование.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области украинская армия понесла значительные потери. Некоторые подразделения были выведены на доукомплектование. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«Элитная 71-я егерская бригада понесла значительные потери, и часть её подразделений выведена для доукомплектования. Чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкивается бригада, родственники исчезнувших без вести “егерей” провели акцию протеста в Житомире», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что из-за приказа главка ВСУ Александра Сырского у населенного пункта Меловое в Харьковской области ВСУ понесли огромные потери.

Недавно ТАСС сообщил, что украинская пропаганда, реагируя на успехи российской армии, активно распространяет ложную информацию о боях в курском приграничье.