В Сумской области украинская армия понесла значительные потери. Некоторые подразделения были выведены на доукомплектование. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
«Элитная 71-я егерская бригада понесла значительные потери, и часть её подразделений выведена для доукомплектования. Чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкивается бригада, родственники исчезнувших без вести “егерей” провели акцию протеста в Житомире», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что из-за приказа главка ВСУ Александра Сырского у населенного пункта Меловое в Харьковской области ВСУ понесли огромные потери.
Недавно ТАСС сообщил, что украинская пропаганда, реагируя на успехи российской армии, активно распространяет ложную информацию о боях в курском приграничье.