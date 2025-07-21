ТАСС: элитная бригада ВСУ понесла значительные потери в Сумской области

«Элитная 71-я егерская бригада понесла значительные потери, и часть её подразделений выведена для доукомплектования. Чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкивается бригада, родственники исчезнувших без вести “егерей” провели акцию протеста в Житомире», — рассказал собеседник агентства.