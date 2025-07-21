Ночью над Ростовской областью сбили 12 беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует источник.
Большая часть БПЛА была сбита над территорией Московского региона — 23 единицы, уточняется что 15 из них летели непосредственно на столицу. Еще 14 сбили над территорией Курской области и 12 над территорией Ростовской области.
По 10 БПЛА сбили над территорией Брянской и Калужской областей, четыре вражеских дрона сбили над Тульской областью и один уничтожили над Липецкой.
Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою в графике следования поездов.