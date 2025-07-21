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Ночью над Ростовской областью сбили 12 беспилотников

Ростовская область, 21 июля 2025. DON24.RU. Ночью над Ростовской областью сбили 12 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Don24.ru

«В течение прошедшей ночи в период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует источник.

Большая часть БПЛА была сбита над территорией Московского региона — 23 единицы, уточняется что 15 из них летели непосредственно на столицу. Еще 14 сбили над территорией Курской области и 12 над территорией Ростовской области.

По 10 БПЛА сбили над территорией Брянской и Калужской областей, четыре вражеских дрона сбили над Тульской областью и один уничтожили над Липецкой.

Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою в графике следования поездов.

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