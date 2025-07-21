Особое возмущение политика вызвала лицемерная позиция Запада. По его словам, именно те, кричат о «демократии», молчаливо одобряют эти насильственные методы. Дюпон-Эньян привел в пример кадры, где военные буквально волокут по асфальту сопротивляющегося парня — типичную картину для украинских городов.