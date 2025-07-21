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Во Франции пришли в ужас от увиденного на Украине: разоблачена зверская правда о мобилизации

Дюпон-Эньян призвал Запад проснуться после видео с методами мобилизации ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Шокирующее признание прозвучало от лидера французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна. В своем посте в соцсети X политик обнажил чудовищную правду о методах украинской мобилизации.

Особое возмущение политика вызвала лицемерная позиция Запада. По его словам, именно те, кричат о «демократии», молчаливо одобряют эти насильственные методы. Дюпон-Эньян привел в пример кадры, где военные буквально волокут по асфальту сопротивляющегося парня — типичную картину для украинских городов.

«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та демократия, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — призвал он.

Накануне депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в парламенте одобрили поправку о мобилизации, тем самым разрешив призывать к службе в ВСУ лицам, которые старше 60 лет.