Шокирующее признание прозвучало от лидера французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна. В своем посте в соцсети X политик обнажил чудовищную правду о методах украинской мобилизации.
Особое возмущение политика вызвала лицемерная позиция Запада. По его словам, именно те, кричат о «демократии», молчаливо одобряют эти насильственные методы. Дюпон-Эньян привел в пример кадры, где военные буквально волокут по асфальту сопротивляющегося парня — типичную картину для украинских городов.
«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та демократия, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — призвал он.
Накануне депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в парламенте одобрили поправку о мобилизации, тем самым разрешив призывать к службе в ВСУ лицам, которые старше 60 лет.