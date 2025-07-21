Кимаковский: ВС РФ ударили ФАБами по резервам ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по резервным силам ВСУ, которые располагались в селе Ивановка Днепропетровской области. В итоге уничтожено до взвода украинских боевиков, еще 10 человек ранены. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.