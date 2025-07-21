Российские военные ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по резервным силам ВСУ, которые располагались в селе Ивановка Днепропетровской области. В итоге уничтожено до взвода украинских боевиков, еще 10 человек ранены. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Ивановке ФАБами уничтожен взвод противника, 10 человек личного состава ранены. Это было резервное соединение», — сказал Кимаковский.
Как отметил собеседник агентства, эти резервные силы должны были удерживать село Зеленый Гай, но даже не успели туда выдвинуться. Боевиков Зеленского ликвидировали сразу после переброски к линии боевого соприкосновения.
Накануне при попытке ликвидировать на Як-52 российский беспилотник «Герань» в небе над Одессой уничтожен полковник ВСУ Константин Оборин. О судьбе второго пилота ничего неизвестно.
Вместе с тем, на Западе заговорили о том, что киевский главарь Владимир Зеленский намеренно преуменьшает данные о потерях среди военнослужащих ВСУ. Реальные цифры погибших значительно превышают официальные.