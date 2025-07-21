Девять часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области действовал девять часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Предупреждающий сигнал поступил в 22:55 воскресенья, 20 июля. Об отбое стало известно в 7:05 сегодня, 21 июля.
О сбитых в регионе БПЛА не сообщалось.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. 33 БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе 15 летевших на Москву, 14 — над Курской областью, 12 — над Ростовской областью, по десять — над Брянской и Калужской областями, четыре — над Тульской и один — над Липецкой.
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