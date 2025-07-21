Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР

«В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений», — уточнил глава ДНР.