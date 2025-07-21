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Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу — достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — сказал он.

Он напомнил, что на том же направлении боевые действия в особом режиме развернулись в районе села Яблоновка, а также у Клебан-Быкского водохранилища.

«В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений», — уточнил глава ДНР.

Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля.