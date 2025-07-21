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Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области задерживаются 26 пассажирских составов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атаки

Дежурные средства ПВО в период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 мск 21 июля перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, 23 БПЛА сбили над Московским регионом, 14 — над Курской областью, 12 — над Ростовской областью, по 10 — над Брянской и Калужской областями, 4 — над Тульской областью, а также 1 — над Липецкой областью.

Последствия нападения

Из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар.

Задерживаются 26 пассажирских составов, сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для ликвидации последствий действует оперативный штаб.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщал в Telegram-канале, что в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелся цветочный магазин. Возгорание потушили.

По данным Слюсаря, в поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА поврежден частный дом, летняя кухня и две машины. Предварительно, пострадавших нет.

Работа аэропортов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

На данный момент их сняли.

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