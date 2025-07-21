Украинские войска перебросили в Александроград ДНР взвод наемников из Латинской Америки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
«В Александроград противник перебросил взвод латиноамериканских наемников», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, он подчеркнул, что украинские военные стараются усилить свои позиции на данном направлении.
Ранее стало известно, что оклад наемника сравнялся с зарплатой мобилизованного в ВСУ. Также известно, что на границе с Россией заметили наемников из Бразилии и Колумбии в составе украинской армии.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что наёмники, служащие в ВСУ, используют террористические методы на линии боевого соприкосновения. В последнее время он также выразил разочарование в руководстве Киева, сомневаясь в возможности достичь с ними реальных договорённостей.