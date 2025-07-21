Недавно президент России Владимир Путин заявил, что наёмники, служащие в ВСУ, используют террористические методы на линии боевого соприкосновения. В последнее время он также выразил разочарование в руководстве Киева, сомневаясь в возможности достичь с ними реальных договорённостей.