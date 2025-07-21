Во Франции раскрыли, когда произойдет обвал фронта на Украине

В статье также говорится, что сложившаяся ситуация на Украине «открывает в будущем для Кремля окно возможностей». По словам собеседника Le Figaro, который является французским военным, Россия в среднесрочной или долгосрочной перспективе точно завладеет преимуществом в зоне спецоперации.