Авторы материала считают, что российские войска прорвут линию обороны ВСУ, если продолжат активно действовать.
«Смогут ли они (украинские войска — прим. редакции) продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно, ведь на самом деле война уже проиграна», — цитируют статью «РИА Новости».
По мнению экспертов французского издания, ВСУ уже испытывают дефицит боевой техники, потери которой растут со старта СВО. Нехватка танков, бронемобилей снижает эффективность украинских войск в боях с ВС России.
В статье также говорится, что сложившаяся ситуация на Украине «открывает в будущем для Кремля окно возможностей». По словам собеседника Le Figaro, который является французским военным, Россия в среднесрочной или долгосрочной перспективе точно завладеет преимуществом в зоне спецоперации.
ВС РФ уверенно наступают по всей линии фронта. По информации военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ покидали позиции в течение всей минувшей недели, пишет ТАСС. Российские бойцы продвигаются вперед, продавливая линию обороны противника.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов и техники, испытывают проблемы с резервами, тогда как ВС России уверенно занимают новые рубежи.