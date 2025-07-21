В самарском аэропорту Курумоч массово отменяли рейсы 21 июля

В Самарской области ранним утром объявили угрозу атаки БПЛА. В аэропорту «Курумоч» многие рейсы перешли в статус «задержан или отменен» 21 июля.
Согласно данным онлайн-расписания аэропорта, отменены и задержаны следующие рейсы на вылет: «Самара — Москва», «Самара — Анталья», «Самара — Сочи». Также отменены рейсы на прилет из Москвы.
Напомним, рейсы в Москву задержали еще 20 июля. Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА местные жители столкнулись с проблемами в работе мобильной связи. Ограничения вводили для обеспечения безопасности. Часть рейсов также задерживают из-за ограничения посадки в других городах. Пассажирам стоит внимательнее следить за онлайн-расписанием.
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