Пушилин объяснил значение освобождения Белой Горы в ДНР

Освобождение населенного пункта Белая Гора на константиновском направлении создает условия для перекрытия важного пути снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По словам руководителя республики, взятие Белой Горы позволяет контролировать транспортную артерию между Дружковкой и Константиновкой, которая имеет ключевое значение для логистики украинской группировки.
«Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей», — подчеркнул Пушилин, комментируя освобождение населенного пункта.
Напомним, что российские военные добились значительных успехов на различных направлениях специальной военной операции. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли сразу 10 населённых пунктов в трёх регионах.